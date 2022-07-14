Екатеринбург, 14 июля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Новый депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов («Единая Россия») принёс присягу. Церемония прошла 14 июля на очередном заседании регионального законодательного органа.

Zsso.ru Заксобрание Свердловской области

После присяги он был официально утверждён в депутатских полномочиях. Ему вручили удостоверение, а также нагрудный знак.

Как сообщало ИА REGNUM, избирательная комиссия Свердловской области передала ему мандат 6 июля. Ранее данное место занимал Владимир Анисимов, который досрочно сложил свои полномочия.