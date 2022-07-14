Бишкек, 14 июля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Правительство намерено вывести Киргизию на международные фондовые рынки для обеспечения экономического роста страны. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров, выступая на расширенном заседании кабинета министров сегодня, 14 июля.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Фондовый рынок

Высокопоставленный чиновник отметил, что если в республике появятся крупные компании с уставным капиталом хотя бы в $1 млрд (58,5 млрд рублей), то им будет легче выйти на мировой рынок.

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По его словам, для этого киргизские власти создали три крупных акционерных общества — «Кыргызиндустрия», национальный холдинг «Наследие великих кочевников» и Фонд поддержки развития туризма.

«Сейчас активно прорабатываются 32 из 100 проектов, 14 проектов уже реализовываются. Начата масштабная работа, рассматриваются бизнес-планы проектной стоимостью $70 млн и $100 млн (4,1 млрд и 5,8 млрд рублей)», — подытожил глава правительства.

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