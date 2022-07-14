Зарандж, Афганистан, , 15:16 — REGNUM В афганской провинции Нимроз мужчина свёл счёты с жизнью. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Источники уточняют, что это произошло 14 июля в районе «Сиях Чашма» города Зарандж, административного центра провинции. Покойного звали Ахмад Тайеб, он был уроженцем провинции Парван.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что тело Ахмада Тайеба было доставлено в провинциальную больницу, начато расследование.

Накануне, 13 июля, в Нимрозе местный житель был убит двумя своими жёнами.