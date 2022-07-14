Париж, 14 июля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Столкнувшись с ростом цен на энергоносители, президент Франции Эммануэль Макрон защищает атомную энергетику, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Президент еще раз подтверждает свою уверенность в том, что атомная энергетика справится с ростом цен на энергоносители.

«Атомная энергетика — это устойчивое решение. Оно есть во Франции и за рубежом», — отметил Эммануэль Макрон.

Глава французского государства также призывает государственные органы и бизнес показать пример снижения энергопотребления.

«Мы собираемся составить план с количественными целями. Мы уже начинаем потреблять немного меньше, это охота за растратой энергии. Это очень хорошо для нашей независимости», — объясняет Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон допустил полное прекращение поставок российского газа.

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