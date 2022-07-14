Ярославль, , 15:14 — REGNUM Определяющим фактором в выборах мэра Ярославля осенью 2022 года будет позиция губернатора. Такое мнение высказал председатель муниципалитета Артур Ефремов на пресс-конференции, посвящённой итогам работы городского представительного органа. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нового мэра выберут депутаты муниципалитета следующего созыва, которые будут избраны 11 сентября.

«На сегодня, на мой взгляд, самое важное для города — это какова будет позиция губернатора, потому что город интегрирован во все проекты, которые идут с федерацией, которые обеспечиваются финансирование региональным. Потому что городское финансирование — оно минимальное — 3-5%, а региональное — оно гораздо больше. До 10-15% доходит. И, конечно же, та финансовая картина, которая у города, она требует большой поддержки правительства Ярославской области, губернатора. Как в любой команде, здесь важно взаимопонимание и поддержка. Поэтому здесь важна будет позиция губернатора, правительства. И то, какие кандидаты выставят свои кандидатуры», — сказал Артур Ефремов.

Сложившуюся ситуацию Ефремов назвал «вертикализацией власти».

«Сегодня вертикализация власти, и чёткое понимание, что это эффективно. От быстроты принятия решений до реализации», — сказал Артур Ефремов.

По словам Ефремова, по тому же принципу был избран и прошлый мэр Ярославля — Владимир Волков.

«Было понимание, что есть поддержка и позиция губернатора области, как он будет действовать с учётом опыта работы, который у него был. Мы отработали с ним в течение трёх лет. Работа была непростая. Потому что мы ряд решений видели по-другому. И нашему созыву удавалось эти решения обосновывать и добиваться их решения», — сказал Артур Ефремов.

Напомним, сам Артур Ефремов уже не повлияет на выборы мэра Ярославля — в новый созыв муниципалитета он не выдвигается.

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