Москва, , 15:14 — REGNUM Привлечение в Казахстан бизнеса, который ранее работал в России, является нормальной и естественной практикой с точки зрения руководства страны. Об этом 14 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это совершенно нормально, когда любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов. Это пытаются делать все страны, включая наши страны», — заявил Песков.

Другое дело, что сейчас, понятно, под давлением, совершенно беспрецедентным давлением многие компании вынуждены принимать такие решения. Это, к сожалению, реальность, в которой мы живём и работаем», — указал он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для переезда в страну иностранных компаний.

«Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка», — указал он на заседании кабинета министров.