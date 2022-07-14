Сана, 14 июля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. На территорию Йемена обрушились проливные дожди, аномальные для этого времени года. Об этом 14 июля сообщает информационное агентство Saba.

Bundeskanzlerin.de Лагерь беженцев

По данным журналистов, проливные дожди начались в центральных провинциях страны: Мариб, Таиз, Шабва и Хадрамаут. В провинции Мариб непогода уничтожила лагеря вынужденных переселенцев, бежавших из районов, где ведутся боевые действия.

Поток воды снёс десятки палаток и временных сооружений в лагере беженцев аль-Джуфина. Непогода также повредила строения, созданные для предотвращения паводков, и нанесла ущерб местной социальной инфраструктуре.

Как сообщается, дождь также размыл ряд дорог, ведущих в лагерь беженцев, из-за чего возникли проблемы с подвозом гуманитарной помощи.