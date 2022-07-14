Саранск, 14 июля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Прокуратура Ленинского района Саранска установила, что ООО «Саранский завод «Промтеплопанель» накопило задолженность по уплате налогов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа республики.

(сс) succo Арест имущества

Региональное управление ФНС (Федеральной налоговой службы) в порядке ст. 77 Налогового кодекса РФ обратилось в прокуратура с постановлением о наложении ареста на имущество предприятия.

Было принято решение об аресте имущества завода на общую сумму 1,7 млн рублей.

Напомним, завод «Промтеплопанель» с 2008 года работает на рынке производства трехслойных сэндвич-панелей, фасонных (доборных) элементов к ним. По производству сэндвич-панелей компания является одним из лидеров в Приволжском федеральном округе. Продукцию компании поставляют в 32 региона России.