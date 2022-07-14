Усть-Луга, Ленинградская область, , 15:19 — REGNUM В морском порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области тушили возгорание на судне ООО «Новотранс», сообщили 14 июля в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В порту Усть-Луга Ленобласти тушили буксир ООО «Новотранс» t. me/sztproc

По предварительным данным, ЧП произошло 14 июля около 08:00 мск. На буксире «Рейдовый-50» возле строящегося причала произошло внутреннее возгорание.

«Судно отбуксировано, возгорание локализовано», — рассказали в ведомстве, уточнив, что обошлось без пострадавших и разлива нефтепродуктов.

Транспортная прокуратура начала проверку и установит все обстоятельства произошедшего, а также даст оценку действиям ответственных лиц и при наличии оснований примет меры.

Отметим, группа компаний «Новотранс» образована в 2004 году, является одним из крупнейших российских частных транспортных холдингов.