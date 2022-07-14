Лашкаргах, Афганистан, 14 июля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В афганской провинции Гильменд 50 жителей уезда Гиришк заболели холерой. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Безмолвный разбойник. Холера. Гравюра

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Хафиз Рашид, глава отдела информации и культуры провинции Гильменд, заявил 14 июля, что аболевшие холерой доставляются в уездную больницу Гиришка со вчерашнего дня. По словам Рашида, количество таких пациентов достигло 50 человек.

Напомним, что несколько дней назад в уезде Багран провинции Гильменд от холеры погибли 20 человек.