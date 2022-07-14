Гавана, , 15:08 — REGNUM Президент Кубы Мигель Диас-Канель провел онлайн-встречу с региональными руководителями, в ходе которой он рассказал о наиболее актуальных проблемах страны. Об этом пишет Prensa Latina.

Мигель Диас-Канель Presidencia El Salvador

Кубинский лидер обозначил приоритеты экономического плана на 2023 год, который должен быть направлен на получение доходов в местные бюджеты, увеличение производства продуктов питания и жилищного строительства, управление инновациями и наукой, а также укрепление государственных компаний.

В сообщении кубинского телевидения говорится, что Диас-Канель предупредил о небольшом увеличении числа положительных случаев коронавируса в последние недели и призвал не отступать от намеченного пути в борьбе с болезнью, соблюдая дисциплину в мерах эпидемиологического надзора.

Он отметил, что вирус денге также переживает подъем числа выявленных случаев, и наука будет использоваться для поиска новых вариантов борьбы с ним.