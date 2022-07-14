Москва, 14 июля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Целью ВКС России в Виннице был дом офицеров, где разместился пункт дислокации националистов. Об этом 14 июля сообщила журналистка Маргарита Симоньян в телеграм-канале.

Wikimedia.com Маргарита Симоньян

Она рассказала, что запросила у Министерства обороны России информацию о том, куда именно был нанесён удар.

«В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков», — цитирует Симоньян ответ ведомства.

Также она опубликовала фотографию, которую ей прислали из министерства. На снимке отмеченные на плане координаты удара и кадры с места, на которых оказались много людей в военной форме.