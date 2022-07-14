Ярославль, 14 июля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Река Рыкуша в Тутаевском районе Ярославской области поменяла свой цвет с белого на чёрный. Жители снова бьют тревогу. Об этом сообщает ЯрНьюс.

yarnews.net Окрасившаяся в чёрный цвет Рыкуша

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что река окрашивается в белый цвет уже второй год подряд. При этом от воды сильно пахнет, и в ней гибнет рыба.

Спустя неделю после второго случая река поменяла свой цвет с белого на чёрный. По сообщениям очевидцев, вода стала непрозрачной, а запах стал ещё хуже. При этом власти, которые обследовали реку 10 и 11 июля, сообщали о том, что результаты взятия проб воды будут проводиться в течение 10 дней.