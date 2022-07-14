Сеул, , 15:08 — REGNUM Южная Корея и США используют различные каналы для обсуждения путей укрепления сотрудничества в полупроводниковом секторе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

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Согласно американским источникам, Вашингтон попросил Сеул сообщить до конца августа, планирует ли Южная Корея участвовать в возглавляемом США альянсе по производству чипов, известном как «Chip 4» или «Fab 4».

Известно, что в альянс также войдут Япония и Тайвань.

«В июне прошлого года США выпустили отчет об обзоре цепочки поставок, в котором несколько раз подчеркивалась важность партнерских отношений в полупроводниковом секторе», — сказал чиновник на условиях анонимности. — Мы также используем различные каналы связи с США для обсуждения способов укрепления сотрудничества в области полупроводников, но на данный момент я не могу поделиться подробностями».

Сообщается, что США ведут переговоры с потенциальными партнерами по поводу новой инициативы с марта текущего года. Ожидается, что переговоры на рабочем уровне начнутся в конце августа.

Напомним, что в ходе своего визита в Южную Корею президент США Джо Байден посетил завод Samsung. Он подчеркнул приверженность двух стран укреплению сотрудничества в области полупроводников и цепочек поставок.

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