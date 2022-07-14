Газни, Афганистан, 14 июля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В административном центре афганской провинции Газни неизвестные убили двух молодых людей. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство

По данным источников, убийство произошло в шестой зоне безопасности города Газни. Молодые люди были застрелены вечером 13 июля, когда возвращались домой.

Жители Газни обвинили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в неспособности обеспечить безопасность граждан и заявили, что в городе Газни увеличилось число вооружённых ограблений и краж.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

После прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане участились убийства при загадочных обстоятельствах.