Лос-Анджелес, США, 14 июля 2022, 15:05 — REGNUM Коллекцию вещей музыканта Майкла Джексона выставил на продажу анонимный владелец. Об этом 14 июля пишет The Sun.

Майкл Джексон
Майкл Джексон
Casta03

По данным СМИ, коллекция состоит из 32 тыс. предметов — в ней представлены десять перчаток поп-короля за $185 тыс., а также костюм из клипа на песню Billie Jean за $325 тыс. Общая стоимость вещей, выставленных на аукционе, оценивается в $2.5 млн.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в начале июля 2022 года со стриминговых платформ пропали три песни Майкла Джексона. С цифровых площадок были изъяты композиции Monster, Keep Your Head Up и Breaking News из посмертного альбома певца под названием Michael.

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