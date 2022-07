Лос-Анджелес, США, , 15:05 — REGNUM Коллекцию вещей музыканта Майкла Джексона выставил на продажу анонимный владелец. Об этом 14 июля пишет The Sun.

Майкл Джексон Casta03

По данным СМИ, коллекция состоит из 32 тыс. предметов — в ней представлены десять перчаток поп-короля за $185 тыс., а также костюм из клипа на песню Billie Jean за $325 тыс. Общая стоимость вещей, выставленных на аукционе, оценивается в $2.5 млн.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в начале июля 2022 года со стриминговых платформ пропали три песни Майкла Джексона. С цифровых площадок были изъяты композиции Monster, Keep Your Head Up и Breaking News из посмертного альбома певца под названием Michael.

