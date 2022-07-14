Рабат, , 15:16 — REGNUM В Марокко в ближайшем будущем появится еврейская община. Об этом 14 июля сообщает информационное MAP со ссылкой на заявление канцелярии короля Марокко.

Синагога

Так, 14 июля состоялось заседание правительства страны, в ходе которого министр внутренних дел Абделуафи Лафтит представил план создания еврейской общины. Как сообщается, проект был одобрен королём Мухаммедом VI.

«Это решение проистекает из политики короля, выступающего гарантом свободы вероисповедания для всех марокканцев, независимо от их религиозных убеждений, и преданности еврейской традиции как компоненту марокканской культуры, которая богата своими многочисленными источниками», — заявили в канцелярии короля Марокко.