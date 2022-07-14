Москва, , 15:04 — REGNUM Три человеческих скелета нашли рабочие, которые прокладывали теплотрассу на улице Докукина в Ростокино на северо-востоке Москвы. Об этом 14 июля сообщает телеграм-канал SHOT.

Скелет Publicdomainpictures.net

Останки неизвестных людей были найдены во время земляных работ. Рабочие вызвали на место правоохранительные органы, которые после предварительного осмотра пришли к выводу, что тела были закопаны в этом месте давно.

«Бригада копала землю на улице Докукина в Ростокино. И вдруг упёрлась во что-то жуткое и леденящее душу. Одна кость, вторая… двадцатая. Вызвали на место полицию. Те всё осмотрели и пришли к выводу, что в котловане, за старой кирпичной кладкой, захоронены тела не менее трёх человек. И причём очень давно. Предварительно, останки пролежали в земле не меньше 20 лет. Их личности устанавливаются», — сообщил ТГ-канал.

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