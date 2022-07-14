Москва, , 15:04 — REGNUM Проблема роста цен на энергоносители возникла из-за просчетов энергетической политики стран Запада, заявила 14 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Причиной роста цен на энергоносители, включая нефть, носят многоплановый характер. Проблемы не в визите Байдена в Саудовскую Аравию, а в серьезных просчетах энергетической политики Запада, которые привели к недофинансированию углеводородного сектора в последние годы. Это то, о чем я говорила — концепция была иная», — заявила Захарова на брифинге.

Она также добавила, что «крайне негативно воздействуют на рынок и незаконные рестрикции в энергетической сфере, к которым в политических целях сплошь и рядом прибегают США».

Как сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия намерена еще больше повысить свои прогнозы по инфляции на 2022 и 2023 год, одновременно сократив прогнозы по росту, так как энергетический кризис продолжает наносить ущерб экономике Европы.

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