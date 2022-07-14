Москва, 14 июля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Проблема роста цен на энергоносители возникла из-за просчетов энергетической политики стран Запада, заявила 14 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Причиной роста цен на энергоносители, включая нефть, носят многоплановый характер. Проблемы не в визите Байдена в Саудовскую Аравию, а в серьезных просчетах энергетической политики Запада, которые привели к недофинансированию углеводородного сектора в последние годы. Это то, о чем я говорила — концепция была иная», — заявила Захарова на брифинге.

Она также добавила, что «крайне негативно воздействуют на рынок и незаконные рестрикции в энергетической сфере, к которым в политических целях сплошь и рядом прибегают США».

Как сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия намерена еще больше повысить свои прогнозы по инфляции на 2022 и 2023 год, одновременно сократив прогнозы по росту, так как энергетический кризис продолжает наносить ущерб экономике Европы.

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