София, , 15:03 — REGNUM Глава одной из главных парламентских партий Болгарии — ГЕРБ — Бойко Борисов отказался получать из рук болгарского президента Румена Радева мандант на формирование нового правительства страны. Об этом 14 июля сообщает БТВ.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По некоторым данным, Борисов вернул Радеву пакет соответствующих документов, заявив о намерении «найти оптимальный вариант для высшего органа исполнительной власти».

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Напомним, согласно болгарскому законодательству, номинальный глава государства имеет право трижды предлагать проект создания кабмина. После этого в стране может быть объявлено президентское правление.