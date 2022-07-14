София, 14 июля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Глава одной из главных парламентских партий Болгарии — ГЕРБ — Бойко Борисов отказался получать из рук болгарского президента Румена Радева мандант на формирование нового правительства страны. Об этом 14 июля сообщает БТВ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По некоторым данным, Борисов вернул Радеву пакет соответствующих документов, заявив о намерении «найти оптимальный вариант для высшего органа исполнительной власти».

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Напомним, согласно болгарскому законодательству, номинальный глава государства имеет право трижды предлагать проект создания кабмина. После этого в стране может быть объявлено президентское правление.