Москва, 14 июля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Возможное расширение БРИКС не приведёт к созданию альтернативы G20. Об этом 12 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, невозможно. Это важный механизм координации, взаимодействия и сотрудничества, в который входят страны с очень большой долей мирового ВВП. Но, конечно, «двадцатка» — это совсем другой механизм, более широкий. Поэтому они не взаимозаменяющие, они, скорее, взаимодополняющие», — заявил Песков.