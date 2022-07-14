Рыбное, Рязанская область, 14 июля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Мужчину, потерявшего сознание в канализационном колодце частного домовладения, спасли сотрудники пожарной части №35 в Рыбном Рязанской области.

Kaluga.sledcom.ru Канализационный колодец

Местный житель отравился производными газами метана. По словам родственников, один из соседей пытался поднять мужчину, но едва сам не потерял сознание и еле успел выбраться наружу. Первыми к месту происшествия прибыли спасатели пожарной части. На верёвке к пострадавшему спустили баллоны со сжатым воздухом с приоткрытыми вентилями, он постепенно начал приходить в себя. Второй расчёт пожарных спустился к мужчине со спецоборудованием, подняли его на поверхность, оказали первую помощь и передали медикам.

По словам начальника ПСЧ № 35 Кирилла Фролова, в 2021 году при подобных обстоятельствах в Рыбном погибли три человека.

Пострадавшего через сутки выписали из областной клинической больницы, сообщает 14 июля издательство «Пресса».