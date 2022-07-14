Бухарест, , 15:02 — REGNUM В результате спецоперации Управления по борьбе с организованной преступностью Румынии (DIICOT) по подозрению в изготовлении крупной партии фальшивых денежных купюр задержаны 10 человек. Об этом 14 июля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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Согласно официальной информации, указанные граждане были задержаны в уезде Ботошани на северо-востоке страны. У них изъяты поддельные купюры на общую сумму в $3 млн.

Проводится расследование. В том случае, если суд признает вину задержанных людей, им грозит до семи лет тюремного заключения.