Байдену в Израиле пришлось оправдываться за антиизраильских сопартийцев
Тель-Авив, Израиль, 14 июля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Лишь «немногие» члены Демократической партии США считают, что Израиль проводит политику апартеида, об этом заявил президент США Джо Байден 13 июля в интервью израильскому телеканалу.
Журналист Йонит Леви с 12-го израильского канала спросил Байдена о «голосах в Демократической партии», которые »говорят, что Израиль является государством апартеида, и призывают к прекращению безоговорочной помощи» со стороны Вашингтона.
Президент Байден заявил, что лишь «несколько» демократов считают Израиль «государством апартеида» во время его поездки в страну 13 июля 2022 года.
Леви продолжил, спросив об опасениях по поводу будущего демократов, выступающих против Израиля.
Хотя избранные демократы в основном настроены произраильски, партия уже много лет придерживается различных взглядов. Так, бывший президент Джимми Картер написал в 2006 году книгу «Палестина: мир, а не апартеид». Кроме того, в последние годы молодые и более левые члены Демократической партии высказывали критику поддержки США Израиля.