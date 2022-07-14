Целинный район, Калмыкия, 14 июля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Калмыкии экс-сотрудник полиции предстанет перед судом за вымогательство взятки и превышение должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре 14 июля.

Уголовное дело

Следователи полагают, что бывший сотрудник полиции с сентября по ноябрь 2020 года получил от индивидуального предпринимателя путём вымогательства 40 тыс. рублей. В обмен на взятку он не предпринял мер по реализации предпринимателем алкогольной немаркированной продукции в магазине.

Кроме того, экс-полицейский, угрожая уголовным преследованием, принудил потерпевшего согласиться к привлечению его к административной ответственности за розничную продажу алкогольной продукции в запрещенное время суток.

Материалы уголовного дела направлены в Целинный районный суд.