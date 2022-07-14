Порт-о-Пренс, 14 июля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Представители правительства и оппозиции Гаити встретятся после двухмесячной паузы в переговорах, чтобы достичь всеобъемлющего соглашения о прекращении затянувшегося кризиса.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гаити

Стороны, подписавшие соглашение от 11 сентября, за которое выступает премьер-министр Ариэль Анри, проведут переговоры в одном из столичных отелей, хотя повестка дня встречи, второй с мая, когда переговоры были внезапно остановлены без публичных объяснений, неизвестна.

Встреча пройдет на фоне ухудшения обстановки в сфере безопасности и продолжающихся столкновений между бандами, в результате которых 89 человек погибли, 16 пропали без вести, 74 получили ранения и 127 домов были сожжены.