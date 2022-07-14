* талибы — запрещённая в России организация

Айбак, Афганистан, 14 июля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Саманган сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили бывшего солдата, обвинив его в подрыве опор ЛЭП. Об этом пишет газета «8 Собх».

Jo Naylor Убийство

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что Хабибулла, один из бывших командиров Национального исламского движения Афганистана (партия генерала Дустума), был убит по обвинению в разрушении опор линии электропередачи, некоторые надёжные источники сообщили изданию, что Хабибулла в последнее время пытался создать группу для борьбы с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно источникам, Хабибулла был убит в результате операции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кишлаке Атабек уезда Холам.