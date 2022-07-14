Москва, , 15:00 — REGNUM Из-за просчетов энергетической политики стран Запада в мире появилась проблема роста цен на энергоносители. Об этом 14 июля заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

«Причиной роста цен на энергоносители, включая нефть, носят многоплановый характер. Проблемы не в визите Байдена в Саудовскую Аравию, а в серьезных просчетах энергетической политики Запада, которые привели к недофинансированию углеводородного сектора в последние годы. Это то, о чем я говорила — концепция была иная», — сказала она.

Кроме того, Захарова отметила, что также на рынок оказывают крайне неблагоприятное воздействие незаконные санкции в энергетической сфере, вводимые США в своих политических целях.

При этом официальный представитель МИД РФ добавила, что российская сторона высоко ценит «многолетнее сотрудничество с Саудовской Аравией в сфере энергетики» и напомнила, что обе эти страны являются сопредседателями механизма ОПЕК+, играющего важную роль в стабилизации на мировом рынке нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Европейский союз в течение недели намерен подготовить и представить седьмой пакет антироссийских санкций.