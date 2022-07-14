Афины , 14 июля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Во время тушения лесного пожара в Греции потерпел катастрофу вертолет румынского МЧС. Об этом 14 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Szaopressa.com Лесной пожар

По предварительным данным, инцидент произошел 13 июля в районе острова Самос на юго-востоке страны. Погибли два пилота, являющиеся гражданами Румынии и Греции. При этом выжили находившиеся на борту транспортного средства двое граждан Молдавии.

Проводится расследование обстоятельств трагедии.

Напомним, ранее официальный Бухарест направил в Грецию элитные подразделения министерства по чрезвычайным ситуациям Румынии в качестве поддержки греческим коллегам в борьбе с мощнейшими за последнее время возгораниями.