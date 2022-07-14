Москва, , 14:59 — REGNUM Призыв президента Молдавии Майи Санду усилить армию своей страны не рассматриваются в России как какая-то угроза. Об этом 14 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Здесь нету рисков для России. Но и, собственно, в Молдавии не должны видеть какую-то угрозу. Это совершенно абсурдно», — заявил Песков.

«Кто-то будет сравнивать это с Украиной, но здесь какие-то сравнения абсолютно неуместны. Всё-таки Молдавия не превращалась — хотя были такие, наверное, желающие, — не превращалась в центр «анти-России», как это пытались сделать на Украине. Там другая история. Поэтому, наверное, было бы в интересах Молдавии искать с нами добрых, взаимовыгодных и взаимоуважительных отношений», — указал он.