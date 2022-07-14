Бишкек, , 14:59 — REGNUM Правительство строго контролирует размер государственного внешнего долга Киргизии. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров, выступая на расширенном заседании кабинета министров сегодня, 14 июля.

Акылбек Жапаров Mineconom.gov.kg

По его словам, за 2020 год внешний долг страны вырос на $367 млн (21,5 млрд рублей), а в 2021 году — только на $75,6 млн (около 4,5 млрд рублей). Всего же за годы независимости Киргизия получила $8,3 млрд (485,8 млрд рублей) кредитов и $3,5 млрд (204,8 млрд рублей) грантов.

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«Несмотря на три революции и различные экономические стрессы, мы смогли продемонстрировать способность погасить наш внешний долг, полностью выполнив свои обязательства в срок», — подчеркнул глава правительства.

Также высокопоставленный киргизский чиновник отметил, что власти республики намерены полностью изменить подход к трате денег, полученных от зарубежных доноров.

«Мы меняем политику расходования внешних средств, которые мы получали для поддержки бюджета, но они использовались для повседневного потребления. Этого больше не будет. Если раньше мы инвестировали в энергетику и транспортную инфраструктуру, то теперь будем инвестировать в образование, здравоохранение и новые технологии», — пообещал Жапаров.

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