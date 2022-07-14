Саранск, , 14:58 — REGNUM В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении директора частной охранной организации, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

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По данным следствия, в течение трех лет обвиняемый не представлял налоговые декларации по НДС, а также представлял ложные сведения о средней численности работников в налоговую службу. Таким образом он уклонился от уплаты налогов на общую сумму около 25,5 млн рублей.

В ходе следствия обвиняемый возместил причиненный ущерб в добровольном порядке. В качестве обеспечительных мер на его движимое и недвижимое имущество был наложен арест.

С утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике завершили расследование уголовных дел в отношении двух руководителей коммерческих организаций по обвинению в уклонении от уплаты налогов на 5,5 млн и 64 млн рублей.

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