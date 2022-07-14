Бутурлиновка, Воронежская область, 14 июля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Пожилая жительница Бутурлиновки Воронежской области отбилась от грабителя, влезшего в дом, полиция задержала преступника по горячим следам. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

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В полицию поступило сообщение от жительницы Бутурлиновки о том, что в дом её пожилой соседки проник неизвестный мужчина, напал на неё и попытался отнять у нее деньги.

Как установили полицейские, 32-летний мужчина, находившийся в состоянии опьянения, через окно проник в частный дом, в котором проживает 96-летняя женщина он напал на неё, начал наносить удары, требуя отдать ценности и деньги. Однако пенсионерка сумела дать отпор преступнику — она нанесла ему несколько ударов в ответ, а затем, воспользовавшись его замешательством, начала кричать и звать соседей. Преступник, испугавшись, скрылся, так ничего и не украв.

Правда, далеко уйти он не смог, спрятался на приусадебном участке того же дома в кустах. Там его и нашли полицейские, проследив следы протекторов по территории двора.

Следственным отделом ОМВД России по Бутурлиновскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Ему грозит лишение свободы до 12 лет.