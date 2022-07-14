Санкт-Петербург, , 15:06 — REGNUM Ранее судимого 73-летнего Валерия Радьковича, которого обвинили в сексуальном насилии над детьми и использовании их для создания порнографических материалов, отправили в СИЗО до сентября, сообщили 14 июля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

СИЗО «Кресты-2» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вину в совершении инкриминируемых деяний не признал, не отрицая фактические обстоятельства совершенных преступлений», — отметили в суде.

Суд удовлетворил ходатайство следствия заключить Радьковича под стражу до 11 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что многодетная мать, которая, вместе с пенсионером-подельником, вовлекла троих несовершеннолетних дочерей в порноиндустрию, также была заключена под стражу до 11 сентября.

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