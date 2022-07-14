Майкоп, , 14:54 — REGNUM В Адыгее впервые за 11 лет зафиксировали нашествие опасного для сельскохозяйственных культур вредителя — лугового мотылька. Его появление угрожает посевам яровых культур, так как мотылек невероятно плодовит, а его гусеницы повреждают и овощные, и зерновые культуры, и даже многолетние травы, сообщили в филиале «Россельхозцентра». Распространение лугового мотылька отмечается на территории всей республики.

Куколки бабочек

«Занос бабочек на территорию республики произошел в конце июня после выпадения обильных осадков и ветровых потоков. Сложно сказать, откуда именно он мигрировал. Погодные условия благоприятствовали активному расселению бабочек во всех районах республики», — приводит ТАСС слова руководителя ведомства Анны Минаковой.

В настоящее время сотрудники филиала проводят обследование территорий во всех районах Адыгеи, чтобы определить масштабы поражения вредителем, после чего будут даны рекомендации властям по мерам борьбы с ним.