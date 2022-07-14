Кабул, 14 июля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Неизвестные лица убили главу салафитских богословов в Кабуле. Об этом со ссылкой на источник 14 июля сообщает газета «8 Собх».

kropekk_pl Убийство

Убитым являлся шейх Сардар Вали Сахиб, глава салафитских улемов и руководитель школы «Наранджабаг» в городе Джелалабад.

Точное место убийства Сардара Вали Сахиба пока неизвестно, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не сообщают об этом.

Пока никто не взял на себя ответственность за убийство Сардара Вали Сахиба. Но ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинялись в убийстве улемов-салафитов.