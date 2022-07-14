Париж, 14 июля 2022, 14:53 — REGNUM Во время телеинтервью по случаю Дня взятия Бастилии 14 июля глава французского государства Эммануэль Макрон подтвердил увеличение военного бюджета страны, передает BFM TV.
«Бюджет армий не уменьшится, наоборот. Мы его усилим», — заявил Эммануэль Макрон.
В ходе интервью Эммануэль Макрон также выразил готовность помочь Украине и допустил полное прекращение поставок российского газа.
Как сообщало ИА REGNUM, Эммануэль Макрон готовит умы людей к возможному отключению от российского газа в ближайшие месяцы.
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