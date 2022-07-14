Москва, 14 июля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Лидер фракции СРЗП в ГосдумеСергей Миронов направит президенту России Владимиру Путину и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения снизить НДС на социально значимые товары, передает корреспондентИА REGNUM14 июля.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

На прошедшей встрече с учеными и экспертами Миронов напомнил о законопроекте фракции, по которому предлагается снизить НДС на социально значимые товары до 5%. Также он рассказал о предложении обнулить НДС на базовые продукты питания.

Эксперты рассказали, что в период пандемии снижение НДС активно применялось в некоторых странах. Глава Института развития предпринимательства и экономикиНаталья Назарова заявила, что этом году доступность продуктов значительно снизится, особенно для малообеспеченных граждан. По ее словам, снижение НДС — это быстрореализуемый, эффективный и относительно недорогой инструмент в составе комплексной социальной поддержки.

Директор Института социально-экономического прогнозирования им. Д. И. МенделееваАндрей Щербаков считает, что бюджет сможет полностью компенсировать потери за счет роста товарооборота.

Миронов заявил, что снова поднимет этот вопрос перед руководством страны.

«Я отправлю письма председателю правительства Михаилу Мишустину и нашему президенту, приложив к ним ваши расчеты. Не просто отправлю, а сделаю так, что эти бумаги лягут им на стол. Снижение НДС необходимо для снижения цен на товары первой необходимости, в первую очередь на продукты. В пользу этой меры есть очень весомые аргументы, думаю, мы сможем убедить в этом руководство страны», — сказал руководитель фракции в Госдуме.