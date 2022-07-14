Бишкек, , 14:51 — REGNUM В первой половине 2022 года налоговая служба Киргизии перечислила в бюджет 72,8 млрд сомов (54,3 млрд рублей), а таможенная служба — 31,7 млрд сомов (23,6 млрд рублей). Об этом заявил президент Садыр Жапаров, выступая на заседании правительства сегодня, 14 июля.

Садыр Жапаров Пресс-служба президента Киргизии

«Для сравнения, до пандемии, в 2019 году, налоговой службой было собрано 36,8 млрд сомов (27,4 млрд рублей), а таможенной — 18,4 млрд сомов (13,7 млрд рублей). Видно, что мы минимизируем коррупцию в этих сферах», — подчеркнул он.

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Также глава государства пообещал полностью искоренить «крышевание» со стороны чиновников.

«Настоятельно предупреждаю вас — если кто-то замешан в нехороших делах, станет «крышей» для других или стоит за действиями против государства, то к нему будут приняты очень строгие меры», — обратился он к министрам, главам регионов и руководству госорганов.

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