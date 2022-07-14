Саранск, 14 июля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 13 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 67 342 жителя республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Министерство здравоохранения Свердловской области Медицинский работник в красной зоне

Всего в регионе подтвердили 68 835 случаев заражения коронавирусом, из них 11 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1393 человека, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось с 3 июля.

В ковид-центры Мордовии накануне госпитализировали 11 жителей республики, за минувшие сутки в больницы попали семь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 13 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 10 жителей республики.