Москва, 14 июля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Китайский сервис TikTok не собирается снимать временные ограничения для российских пользователей в сентябре этого года. Об этом 14 июля сообщает Forbes.

Chantelle van Heerden TikTok

«В сервисе TikTok нет и в настоящее время не планируется изменений, возможность размещения видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена», — объяснили изданию в пресс-службе российского офиса TikTok.

Ранее TikTok ограничил для блогеров из России возможность публиковать новые ролики, а также запретил жителям РФ смотреть видео зарубежных авторов. Издание «360°», ссылаясь на свой источник, 14 июля 2022 года сообщило, что сервис планирует вернуть эти функции для российских пользователей уже 27 сентября.