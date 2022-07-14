Тамбов, 14 июля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В Тамбовской области 14 июля выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 597 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 114 тыс. 586 пациентов, в том числе три — за последние сутки.

За весь период скончались 2442 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.