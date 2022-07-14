Йошкар-Ола, , 14:48 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 14 июля выздоровели с начала пандемии 43 630 жителей республики, за последние сутки выписаны три человека после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Дарья Антонова © ИА REGNUM

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 785 случаев заражения коронавирусом, из них восемь — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона госпитализированы четыре пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом. Выписались после перенесенного COVID-19 семь человек.