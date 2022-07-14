Тунис, , 14:50 — REGNUM Представители ассоциации профсоюзов Туниса выступили с критикой проекта конституции страны, который продвигает президент страны Кайс Сайед. Об этом 14 июля сообщает Babnet со ссылкой на текст заявления ассоциации.

Тунис Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В заявлении отмечается, что реформа направлена на установление в стране президентской системы правления, что нарушает основные демократические нормы.

«Положения проекта конституции нарушают принципы разделения и баланса властей, которые являются основой любой демократической системы. Они устанавливают контроль президента республики над всеми властями и централизацией всех полномочий в его руках, что делает его выше всякой подотчетности, надзора и защищает от всякой политической или уголовной ответственности», — говорится в тексте заявления ассоциации профсоюзов.