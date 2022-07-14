Душанбе, 14 июля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Глава Национальной электроэнергетической компании Таджикистана заявил, что Афганистан до сих пор не выплатил этой долг за поставленную электроэнергию. Мохаммад Омар Азозаде не назвал сумму долга Афганистана, но, по сообщению информационного агентства «Азия-Плюс», в начале этого года таджикские власти заявили, что Афганистан должен 33 миллиона долларов.

Chris Potter Долг

Общая стоимость экспорта электроэнергии из Таджикистана в Афганистан в 2021 году превысила 56 миллионов долларов.

Глава Национальной электроэнергетической компании Таджикистана сообщил на пресс-конференции, что в настоящее время из Таджикистана в Афганистан экспортируется 9 миллионов киловатт электроэнергии в час.

77% электроэнергии Афганистана импортируется из Узбекистана, Туркмении, Таджикистана и Ирана. После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, долг государственной энергетической компании «Брешна» перед этими странами увеличивается. Несмотря на это, страны пообещали не прекращать поставки в Афганистане.

Официальные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили в декабре 2021 года, что два миллиона долларов из общей суммы долга этой компании в 35 миллионов долларов были выплачены Таджикистану.

В Национальной электроэнергетической компании Таджикистана заявили, что «Брешна» пообещала погасить долг постепенно.

Согласно соглашению, подписанному между Таджикистаном и Афганистаном, Душанбе обязался экспортировать электроэнергию в Афганистан до 2028 года. В свою очередь Афганистан должен платить 4,67 цента за киловатт электроэнергии в час.