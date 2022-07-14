Париж, , 14:46 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон допустил полное прекращение поставок российского газа, передает BFM TV.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Эммануэль Макрон готовит умы людей к возможному отключению от российского газа в ближайшие месяцы.

«Мы должны готовиться к сценарию, когда Россия полностью перекроет газ, это вероятно», — отметил глава французского государства в ходе телеинтервью 14 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телеинтервью заверил, что у Франции есть средства, чтобы помочь Украине.

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