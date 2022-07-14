Минск, 11 февраля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Выступая 11 февраля на «Всебелорусском народном собрании» — форуме своих сторонников, Александр Лукашенко назвал участников этого мероприятия участниками «народного вече». Среди них — чиновники, депутаты, силовики, пропагандисты, делегированные подчинённой Лукашенко вертикалью.

«Не парьтесь», — призвал их Лукашенко.

«Вы законные представители белорусского народа», — заверил он собранных на мероприятие.

Затем Лукашенко пожелал «спросить по-советски» об избрании президиума списком — единогласно голосовали «за». В тот же момент Лукашенко заявил, что члены президиума готовы занять свои места, и посадочные места за его спиной заполнились.

После этого Лукашенко стал зачитывать подготовленный для него доклад.