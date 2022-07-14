Ярославль, , 14:49 — REGNUM Председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов может принять участие в выборах в Ярославскую областную думу в 2023 году. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов работы муниципалитета VII созыва.

Артур Ефремов yarnews.net

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Артур Ефремов не планировал принимать участие в предстоящих сентябрьских выборах в новый созыв муниципалитета Ярославля.

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На пресс-конференции корреспондент ИА REGNUM попросил депутата прокомментировать своё решение.

«Достаточно сложное решение было, идти или не идти. С одной стороны, я за всю свою общественную деятельность не привык сидеть и почивать на лаврах. Отработав 5 лет, я не знаю, что бы я мог в восьмой созыв привнести. Конечно, в округе всегда есть чем заниматься, но, с другой стороны, надо дать возможность каким-то новым идеям, новым депутатам прийти и сделать что-то лучше. Всегда надо вовремя останавливаться. Это очень важно в любом деле», — пояснил свою позицию Артур Ефремов.

Председатель муниципалитета также отметил, что сейчас он хочет «чуть-чуть» передохнуть, а затем, возможно, вернуться в общественную деятельность.

«С точки зрения политической — пока не знаю. Есть, конечно, предложение областной думы. Но об этом пока не думал. Не скажу, что «нет», но пока не думал. Пока до конца для себя не определился», — отметил народный избранник.

Не стоит ждать Артура Ефремова и в региональном правительстве. По его словам, таких предложений ему не поступало, а сам он «не ходит с резюме».

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